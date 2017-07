Rotterdams festival zet regenwormen in

Duizel in het Park, een cultureel festival in het Vroesenpark in Rotterdam-Noord, zet volgend weekend 20.000 regenwormen in. Ze moeten de grond na afloop weer los en luchtig maken.



Door dansende bezoekers wordt de bodem aangestampt. Als het vervolgens veel regent, blijven de plassen liggen. De regenwormen maken de bodem weer los, zodat regenwater beter wegloopt.



Met het uitzetten van de wormen wil Duizel in het Park aandacht vragen voor de waterproblemen in de stad.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: