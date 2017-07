Zaterdag was het WK vouwfietsen

Het klinkt als een grap, maar dat is het zeker niet. Op het WK vouwfietsen in Londen wordt de kunst van het vouwen en fietsen vandaag tot topsport verheven. De 550 deelnemers rennen naar hun fiets, vouwen deze uit en leggen daarna een parcours van 17 kilometer af.Floor (31) uit Rotterdam is een van de deelnemers. En een voormalig wereldkampioen: in 2010 won ze het WK in Barcelona. Dit keer verwacht ze zeker de top 10 te halen. We zagen haar in actie vlak voor vertrek uit Rotterdam: Filmpje Wanneer ze toch niet de snelste blijkt, hoopt ze te winnen in de categorie `beste outfit‘. "Trainen heb ik niet echt gedaan, maar ik fiets wel elke dag naar mijn werk. Ik heb ooit een mode-opleiding gevolgd, dus hoop een goede kans te maken met mijn kledingkeuze."Samen met Floor doen ook twaalf andere Nederlanders mee. In totaal zijn 36 nationaliteiten op het WK vertegenwoordigd. "Je moet echt niet gek opkijken als je straks deelnemers uit Japan ziet", vertelt Floor. Volgens haar is de groep vouwfietsliefhebbers echt een wereldje op zich.In het overvolle London, waar ze dit WK houden, is de vouwfiets uitstekend ingeburgerd. Je kan ze er zelfs als een kroketje uit de muur trekken. "Deze fiets is heel populair in London, je ziet ze daar echt overal op straat", vertelt Floor.Het WK wordt georganiseerd door Brompton, een Britse fabrikant van vouwfietsen.In Nederland lijkt de fiets nog een wat sullig imago te hebben, maar Floor vindt dat niet terecht. "Het zijn niet alleen goede fietsen, maar je kunt ze ook nog eens overal meenemen. Dat is toch ideaal", zegt ze. Later vandaag zal blijken of haar fiets ook daadwerkelijk snel genoeg is.Om pech hoeft Floor zich in ieder geval geen zorgen te maken: in het dagelijks leven werkt ze als fietsenmaker.