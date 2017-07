Schijndelse krijgt bezoek van drie koeien

Angélique zat rustig op de bank toen ze rond 02.00 uur iets vreemds hoorde. Ze ging ervan uit dat haar twee dochters thuis kwamen van het stappen, maar niets bleek minder waar. ,,Ik opende de deur en zag de beesten staan. Hierop heb ik de deur weer snel dichtgedaan. Ja, dan schrik je wel even”, vertelt Angélique lachend.Nadat Angélique de deur had dicht gedaan, bleven de koeien nog zo’n twintig minuten staan. ,,Ze wilden naar binnen en waren het raam aan het aflikken. Ik heb de politie maar gebeld."De politie arriveerde vrij snel volgens de Schijndelse. ,,De agenten hadden alles met lint afgezet, maar de koeien hebben nog een wandelingetje gemaakt richting de Chinees hier in het dorp." Waarom de koeien voor haar woning kozen, weet Angélique niet. ,,Misschien kwamen ze bij ons langs, omdat het licht brandde. Toch vind ik het heel komisch."De koeien zijn afkomstig van een bedrijf achter haar huis. In totaal namen twaalf koeien de benen doordat de omheining van de wei stuk was. Wel lieten de koeien nog een souvenir achter. Ze poepten voor de voordeur en tegen de auto. ,,De auto raakte licht beschadigd, maar ik denk dat het reuze meevalt."