Eerlijke vinder brengt kilo goud terug

In Berlijn heeft een man een tas met een kilo goud gevonden. Er zat ook nog 3500 euro aan papiergeld in. De tas lag onder een boom in het stadsdeel Neukölln.De tas was van een man die net daarvoor bij de bank was geweest. Hij had het goud en geld daar opgehaald, pakte bij de boom zijn fiets om naar huis te gaan, maar vergat de tas mee te nemen.De eerlijke vinder bracht het goud en geld naar een bureau voor gevonden voorwerpen. Daar meldde de eigenaar zich al snel.De vinder krijgt volgens de Duitse wet drie tot vijf procent van de waarde als vindersloon. Het bureau waar de tas is ingeleverd, krijgt tien procent. Een kilo goud is ongeveer 35.000 euro waard.