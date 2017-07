Vieze Urker vistaart blijkt een grap

Kreeft, makreel, zuurkool en metworst. Volgens Wikipedia zijn dit de ingrediënten van de traditionele Urker vistaart. Maar nu blijkt dat dit oeroude recept helemaal niet bestaat.Het gerecht werd jaren geleden verzonnen door drie scholieren uit Twente. Dat hebben ze nu bekendgemaakt. De jongens bedachten nepverhalen en plaatsten ze op Wikipedia. Dat is een website waar mensen informatie kunnen zoeken en zelf kunnen schrijven.Een paar jaar geleden zagen de vrienden hun recept zelfs terug in het kookprogramma Topchef. De jongens waren verbaasd dat niemand door had dat de vistaart een verzinsel was."We hadden ons best gedaan om het vieste gerecht ooit te bedenken. Zo kwamen we op deze smerige combinatie. Iedereen kan zien dat dit onzin is."(Bedenker van de Urker vistaart)Iedereen, behalve de chefs van het kookprogramma. Die hadden namelijk nooit gecheckt of de Urkse vistaart wel een écht traditioneel gerecht was. Gelukkig kunnen ze wel om de grap lachen."Ik hou van onschuldige, leuke grappen, en dit is er één van. Ik had er nooit een moment aan gedacht dat de Urker vistaart niet zou bestaan."(Julius Jaspers- Topchef)De vrienden hebben nog meer onzin verhalen bedacht en online gezet. Maar omdat ze niet willen vertellen om welke verhalen het gaat, kan je informatie op Wikipedia maar beter dubbel checken.