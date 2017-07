230 boetes in drie kwartier na brandende auto

Op de A2 bij Maarssen zijn 230 automobilisten op de bon geslingerend in drie kwartier tijd omdat ze rode kruizen negeerden. De rode kruizen stonden boven de snelweg nadat een auto in brand was gevlogen.De brandende auto stond op de vluchtstrook vlak voor een afslag. De bekeurde automobilisten negeerden rode kruizen en pakten toch de afgesloten afslag naar Maarssen / Vleuten. Die werd volgens de politie gebruikt als oprit voor de brandweer.De bekeuring voor het negeren van een rood kruis is 230 euro plus administratiekosten.