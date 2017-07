In Kopenhagen lijkt het wel Kerstmis

Het is er ongeveer 20 graden, maar in Kopenhagen verzamelen zich momenteel ruim 150 kerstmannen en -vrouwen. In de Deense hoofdstad vindt de jaarlijkse wereldconferentie voor kerstmannen plaats.



"Het is belangrijk, omdat we kunnen leren van andere kerstmannen uit Denemarken, maar ook uit andere landen", vertelt een van de kerstmannen.



Tijdens dit evenement wordt er door de deelnemers vergaderd over thema's als de datum van Kerstavond en de kleur van de kerstboom. Kerstmannen uit vijftien verschillende landen zijn daarvoor bij elkaar gekomen.

Reacties

29-07-2017 12:27:33 Heusdenaar

Tijdens dit evenement wordt er door de deelnemers vergaderd over thema's als de datum van Kerstavond en de kleur van de kerstboom. Kerstmannen uit vijftien verschillende landen zijn daarvoor bij elkaar gekomen. Ik dacht dat de datum van de kersta-

avond elk jaar vast stond. Ik dacht dat de datum van de kersta-avond elk jaar vast stond.

29-07-2017 12:36:22 allone

ja idd, zo leer je nog wat

ik neem aan dat je het op de avond van de 24ste of de ochtend van de 25ste of zelfs op de avond van de 23ste of de 25/26ste zou kunnen vieren????

En de datum voor t Orthodoxe Kerstmis is zondag 7 en maandag 8 januari 2018.. dus je kunt echt alle kanten op



