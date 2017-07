Vluchtende konijnen liften mee op schapen

Een Nieuw-Zeelandse boer wist niet wat hij zag toen hij controleerde of schapen van een buurman waren ontsnapt aan een overstroming. Drie konijnen waren meegelift boven op de dieren.De konijnen op de rug van de schapen APFerg Horne wist dat zijn buurman naar een bruiloft was. Daarom ging hij zaterdag even kijken of de veertig dieren goed hadden weten weg te vluchten voor het opkomende water. Vanaf een afstandje zag hij zwarte vlekken op de witte schapen."Ik dacht eerst dat de dieren vies waren geworden door de overstroming. Maar toen zag ik dat het konijnen waren", zegt Horne in een interview. "Ik kon mijn ogen niet geloven."Op één schaap waren twee konijnen meegelift, op een ander zat nog een. Met hun nagels konden ze zich prima vasthouden aan de wol van de schapen. De dieren waren nat geworden, maar zagen er verder content uit. Toen Horne de schapen bijeendreef, vluchtten de konijnen de bosjes in.Omdat hij wist dat niemand hem anders zou geloven, maakte Horne een foto van het schouwspel. Hij wilde de afbeelding vooral aan zijn kleinkinderen laten zien, maar nadat zijn zoon de afbeelding op Facebook had gezet, ging het plaatje de wereld over.Horne geeft toe dat hij normaal gesproken konijnen afmaakt, omdat ze een plaagdier zijn op het continent. Dit keer maakte hij een uitzondering. "Deze waren zo vindingrijk dat ik vond dat ze het verdienden om te blijven leven."