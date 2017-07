Agent slaapt roes uit in auto op verkeerde weghelft

Oostenrijkse agenten hebben een dronken collega aangehouden die zijn auto op de verkeerde weghelft had geparkeerd en in slaap was gevallen. De man reed in zijn vrije tijd door het dorp Gurnitz in Zuid-Oostenrijk. Hij had zo veel gedronken dat hij zijn ogen niet langer kon openhouden.



De 59-jarige agent parkeerde het voertuig op de andere rijbaan en deed de deuren op slot. Vervolgens viel hij in een diepe slaap. Andere weggebruikers zagen de auto midden op de weg staan en alarmeerden de politie.



De collega-agenten die ter plaatse kwamen, kregen de man met veel moeite wakker. Toen de beschonken bestuurder na lang kloppen zijn ogen opendeed, startte hij de auto en probeerde weg te rijden.



Een van de politiemensen voorkwam dat door de zijruit van de auto in te slaan en de sleutel uit het contactslot te halen. De dronken man verzette zich en raakte lichtgewond. De automobilist moest meteen zijn rijbewijs inleveren en krijgt een disciplinaire straf.

T S Mag je als agent niet meer eens rustig je roes uitslapen in je vrije tijd?

