Vrouw sloopt 54 violen van ex

Voor het vernielen van de violencollectie van haar ex-man is in Tokio een Chinese vrouw opgepakt. De 34-jarige vrouw brak in bij haar ex en heeft daar zo'n 54 violen, ter waarde van ruim 800.000 euro stukgemaakt.



De twee lagen op dat moment in een scheiding, zo meldt de BBC op basis van het plaatselijke persbureau Kyodo News.



De 62-jarige voormalige echtgenoot staat bekend als een maker en verzamelaar van violen. Zijn kostbaarste gesneuvelde instrument was een Italiaanse viool ter waarde van zo'n 380.000 euro. Het voorval vond al plaats in 2014, maar de vrouw is nu pas gearresteerd toen zij uit China terugkeerde naar Tokio.



Reacties

28-07-2017 13:18:48 kojak

Erelid



WMRindex: 2.538

OTindex: 1.907

Gewoon petunias terugplanten.

28-07-2017 14:42:54 kookgraag

Wat er ook in het huwelijk voorgevallen is,dit doe je niet.Wat heb je er aan,stiekem lol hebben om zijn leed?Terug laten betalen (vooropgesteld dat zij dit kan)heeft geen zin daarmee krijgt hij zijn verzameling niet terug.Wat een misselijk makend mens is dit.

28-07-2017 15:44:31 stora

Stamgast



WMRindex: 5.674

OTindex: 746

@kookgraag , Quote:

Wat een misselijk makend mens is dit.

Dat wist hij al, anders was het niet zijn ex. Dat wist hij al, anders was het niet zijn ex.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: