Man gaat elke dag al zwemmend naar kantoor

Terwijl de meeste mensen met het openbaar vervoer of de auto naar het werk gaan, pendelt een sportieve Duitser al zwemmend. Elke dag legt hij twee kilometer af in het water om zijn kantoor in München te bereiken.Het gaat om ene Benjamin David, die het beu was om zich elke werkdag in het drukke stadsverkeer te moeten begeven. Op een dag besloot hij om het over een andere boeg te gooien: voortaan zou hij naar zijn werk zwemmen.Sindsdien kan je de man elke ochtend spotten terwijl hij zijn tocht van 2 kilometer al zwemmend aflegt in de Isar. In de zomer draagt hij een zwembroek, in de winter een wetsuit. Zijn kleren, schoenen en laptop neemt hij mee in een waterdichte tas.“Op deze manier ben ik zelfs sneller op mijn werk”, zegt David. “Bovendien ben ik veel meer ontspannen als ik aankom.” Dat hij veel bekijks heeft van mensen die op de oever staan, deert hem niet. “Er zijn ook steeds vaker mensen die eens mee willen zwemmen”, klinkt het.