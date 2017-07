In India worden tomaten beschermd door beveiligers

Je verwacht het niet, een gewapende beveiliger voor een krat tomaten. Toch zie je het in India op een groentemarkt in de stad Mumbai.Tomaten zijn in het land zo veel geld waard dat marktverkopers beveiligers inhuren om te zorgen dat ze niet gestolen worden.Vorige week werd er op de markt zo'n 300 kilo tomaten gestolen. De tomaten waren meer dan 900 euro waard.Tomaten zijn in India duurder dan ooit. Dat komt door de hevige regen in gebieden waar ze groeien. Een groot deel van de oogst is mislukt en er zijn dus veel minder tomaten.De tomaten die nog wel verkocht kunnen zijn nu voor een veel hogere prijs te koop.