Gynaecoloog geschorst na seks met zwangere patiente

Een 42-jarige gynaecoloog die in 2009 een romance had met een van zijn patiŽnten, wordt voor zes maanden geschorst. Dat oordeelde het Regionaal Tuchtcollege in Eindhoven woensdag. De arts werkte destijds in het Radboudumc in Nijmegen.



Ook krijgt de man zes maanden voorwaardelijke schorsing opgelegd, met een proeftijd van twee jaar als hij zich op een manier weer schuldig maakt aan handelingen die indruisen tegen de regels.



De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) wilde dat de man zou worden geschorst, vanwege de seksuele relatie die hij met een zwangere vrouw had. Hij was toen nog in opleiding. In de behandelkamer van het Nijmeegse ziekenhuis had de gynaecoloog seks met de vrouw. Zij biechtte dit in 2015 op.



Tijdens haar zwangerschap kwam ze in contact met de arts in opleiding. Zij en haar partner waren in behandeling wegens vruchtbaarheidsproblemen. De vrouw raakte uiteindelijk spontaan zwanger, maar was inmiddels tot over haar oren verliefd geworden op haar arts.



De vrouw en de gynaecoloog bleven elkaar zien, ook professioneel. De IGZ betoogde in juni bij het regionaal tuchtcollege in Eindhoven dat de arts de fout in is gegaan en de verleiding had moeten weerstaan. De gynaecoloog gaf toe dat hij was gezwicht voor de vrouw. Dat kwam door haar emotionele verhaal en haar avances, zei hij.



Inmiddels werkt de man in het Amphia Ziekenhuis in Breda. Zijn verhaal is daar bekend en hij krijgt daar naar eigen zeggen de volledige steun van zijn collegaís en de ziekenhuisdirectie.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: