Olifantendrollenstapelen tijdens viespeukenweek in Dierenrijk Nuenen

NUENEN - Het poepspel, spugen als een kameel, sprayen als een stinkdier .... de Viespeukenweek in Dierenrijk is begonnen. Voor het eerst is het een hele week. Dat hadden bezoekers namelijk speciaal aangegeven. Dat het zo jammer was dat zo'n leuk en spannend maar ook educatief evenement als dit maar een weekend duurde.De kinderen trekken bijna zonder uitzondering de plastic handschoentjes aan en wroeten met hun handen in de grote bruine berg. Dat ondertussen hun schoenen en knieŽn ook een lichtbruin kleurtje krijgen ontgaat ze helemaal. Zo gaan ze op in het spel. Zo wil Brent van 3 helemaal niet meer mee met zijn moeder.Maar nog veel viezer worden de jonge bezoekers van de modderbaan waar je eens kunt voelen hoe het is om als een varken lekker door de blubber te spelen. Broer en zus Sara en Mees gaan er zonder aarzelen in, stappen eerst nog over de over de modder gespannen touwen, maar bij iedere nieuwe keer dat ze de baan nemen wordt meer risico genomen. Kleine Pim van 2 stapt voorzichtig aan de hand van pappa terwijl Rowan (3) zelfs zijn oma meekrijgt. Hij straalt als hij terug komt gehuppeld: ,,Dit is leuk! Nog een keer!"