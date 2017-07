Man belt politie om cocainediefstal te melden

In de Verenigde Staten is een niet al te snuggere drugsdealer gearresteerd nadat hij de politie had gebeld om aangifte te doen van de diefstal van een zakje cocaïne.



De 32-jarige man belde afgelopen weekend het noodnummer van de politie om te melden dat er was ingebroken in zijn wagen. Toen de agenten ter plaatse kwamen, vertelde hij doodleuk dat er behalve een briefje van 50 dollar ook een zakje cocaïne ontvreemd was.



Toen ze het voertuig verder onderzochten, trof de politie ook sporen van crack aan, waarop ze het ‘slachtoffer’ arresteerden. De man is in staat van beschuldiging gesteld wegens drugsbezit en niet-gewelddadig verzet tegen zijn aanhouding.

26-07-2017 17:56:02 stora









Het blijkt wel dat die rotzooi je hersenen aantast.

26-07-2017 20:37:20 Heusdenaar









@stora : Als hij die al had maar dat betwijfel ik zeer sterk

