Drone met warmtecamera redt 34 reekalfjes van maaimachine

In de omgeving van Winterswijk zijn de afgelopen tijd 34 reekalfjes gered dankzij de inzet van een drone. De diertjes liggen in graslanden. Boeren die moeten maaien, zien hen niet. Daardoor komen er regelmatig reekalfjes tussen de messen van de maaimachines.Tussen 5 mei en 1 juli werd in Winterswijk een drone ingezet met een warmtecamera. De camera kan de reekalfjes lokaliseren. Zeventig weilanden werden met de drone afgezocht. Daarbij werden 34 kalfjes opgespoord en met hun moeder herenigd, voordat er gemaaid werd. Foto