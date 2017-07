Zes Vlamingen opgepakt na zwempartij in kanaal Venetie

Zes Vlamingen, tussen 21 en 23 jaar, zijn zondagochtend opgepakt in het centrum van VenetiŽ. Ze zijn van een brug in het kanaal gesprongen, en dat is

26-07-2017 11:07:29 allone

Goh. In Amsterdam zie ik ook jongeren van de brug af het kanaal/de gracht in springen, niemand die daar moeite mee heeft.

Maar ja, Venetie is Amsterdam niet

26-07-2017 11:25:09 stora

Met veel pleziervaart kan het ook gevaarlijk zijn want die zien niet alles en dan kunnen ze overvaren worden.

En bij sluizen kunnen draaikolken zijn en dat is zelfs voor geoefende zwemmers gevaarlijk.

Maar waarom het hier verboden is weet ik niet. @allone , als er vrachtschepen varen dan kan het best gevaarlijk zijn, want de zwemmers kunnen dan naar de boot gezogen worden en in de schroef komen.Met veel pleziervaart kan het ook gevaarlijk zijn want die zien niet alles en dan kunnen ze overvaren worden.En bij sluizen kunnen draaikolken zijn en dat is zelfs voor geoefende zwemmers gevaarlijk.Maar waarom het hier verboden is weet ik niet.

26-07-2017 11:39:23 Hisoka

@allone :

Maar daar is het Italie voor. Dramatisch, overdreven en theatrisch reageren wordt men met de paplepel ingegoten. Maar daar is het Italie voor. Dramatisch, overdreven en theatrisch reageren wordt men met de paplepel ingegoten.

26-07-2017 11:52:26 allone

@stora : dat was idd geen gracht waar veel schepen voorbij komen..

maar ik denk dat in Venetie om 6 uur 's ochends ook niet veel voorbij komt..



: dát is helemaal waar dat was idd geen gracht waar veel schepen voorbij komen..maar ik denk dat in Venetie om 6 uur 's ochends ook niet veel voorbij komt.. @Hisoka : dát is helemaal waar

26-07-2017 14:17:50 merlinswit

het is bijna overal verboden om van bruggen en dergelijke af te springen. Dit heeft ook te maken met de mogelijke (on)diepte van het water. je kan nl. niet zien hoe diep water is en of er niet een fiets, auto, wat dan ook vlak onder het oppervlakte ligt. ook in en bij Breda is het verboden om van bruggen te springen. zelfs bij het markkanaal, waar ook tankers en zo varen. oa om mensen op de boten te beschermen, maar ook de duikers zelf.

