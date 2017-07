De wereld rond op een vliegende brommer

Xavier Rosset is afgelopen weekend vanuit het Zwitserse Sion begonnen aan zijn tocht om de wereld. In een vederlicht sportvliegtuig wil de Zwitserse avonturier binnen 400 dagen vijf continenten aandoen, 50 landen passeren en meer dan 80.000 kilometer afleggen. Het avontuur op de 'vliegende brommer' is Rossets tweede stunt. Eerder leefde hij al eens 300 dagen op een onbewoond eiland in de Grote Oceaan.