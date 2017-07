Beer doodt 209 schapen in de Pyreneeen

Een beer heeft in de PyreneeŽn 209 schapen de dood in gejaagd. Het dier viel in de bergen een kudde aan, waarna de dieren massaal over een klif stortten.



De kudde graasde op de Mont Rouch, op de grens tussen Spanje en Frankrijk. De dieren werden in Frankrijk aangevallen, waarna ze over de klif in Spanje vielen.



De kadavers werden afgelopen woensdag in Spanje ontdekt. Aan Franse zijde werden een aangevreten karkas gevonden en sporen van een beer, zoals haar.



Ongeveer een kwart van de kudde is gedood. De andere dieren verspreidden zich over het gebied. Door aanhoudende mist hebben de herders nog niet alle dieren weten terug te vinden.



Begin jaren negentig werden er enkele bruine beren vanuit SloveniŽ overgebracht naar de PyreneeŽn, omdat de diersoort daar dreigde uit te sterven. Inmiddels leeft er weer een twintigtal van deze roofdieren in de streek.



De herders zullen worden gecompenseerd voor hun verlies. Toch roept een plaatselijke landbouworganisatie op om de beren die vee aanvallen weg te halen.

25-07-2017 19:26:33 merlinswit

Zonder beren krijgen ze weer andere predatoren. Het blijft moeilijk. Mensen en andere ongetemde dieren.



25-07-2017 19:43:23 allone

De dieren werden in Frankrijk aangevallen, waarna ze over de klif in Spanje vielen.

Belangrijk detail Waren het nu Franse of Spaanse schapen, en was de eigenaar een Franse of een Spaanse herder?

En die beer? Frans? Spaans? Quote:

Toch roept een plaatselijke landbouworganisatie op om de beren die vee aanvallen weg te halen. Hoe moeten die beren het verschil weten tussen tamme en wilde schapen? Dat de eerste soort makkerlijker te vangen is? Belangrijk detailWaren het nu Franse of Spaanse schapen, en was de eigenaar een Franse of een Spaanse herder?En die beer? Frans? Spaans?Hoe moeten die beren het verschil weten tussen tamme en wilde schapen? Dat de eerste soort makkerlijker te vangen is?

