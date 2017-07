Groningen eerste rookvrije stad van Nederland

In Groningen behoort roken in de openbare ruimte over een tijdje tot het verleden. Tenminste, als het aan een aantal grote organisaties in de stad ligt, zoals FC Groningen, het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de gemeente. Deze koplopers krijgen bijval van amateursportclubs en speeltuinen.



Initiatiefnemer van het project Groningen Rookvrij is oud-hockeyer en verslavingsarts Robert van de Graaf. Toen hij nog in de jeugdzorg werkte, viel het hem op hoe normaal iedereen het vond dat jonge cliŽnten sigaretten kochten. Zo ontstond het idee om toe te werken naar een rookvrije generatie, te beginnen in zijn eigen Groningen.



"De meeste mensen die verslaafd raken aan tabak, beginnen met roken omdat ze op jonge leeftijd anderen zien roken", legt Van de Graaf uit. "Eenmaal verslaafd is het heel lastig om daar weer vanaf te komen."



"We moeten toe naar een situatie waarin het niet meer vanzelfsprekend is dat kinderen volwassenen zien roken. Dan wordt de kans dat zij later verslaafd raken en daarnaast mogelijk ernstige ziektes krijgen, veel kleiner."



De visie van de verslavingsarts is inmiddels omarmd door een aantal van de belangrijkste organisaties in Groningen. Eind maart sloten ze een convenant waarin ze beloofden werk te maken van het verdwijnen van de sigaret uit de openbare ruimte.



Ze koppelden er maatregelen aan: zo mag er na de zomervakantie niet meer worden gerookt voor het hoofdgebouw van de universiteit. En het UMCG moet vanaf 2019 zowel voor patiŽnten als personeel compleet rookvrij zijn.



Dat wordt een grote klus, beaamt Joost Wessels van het UMCG. Op dit moment loopt er een enquÍte onder het personeel en voert het ziekenhuis gesprekken met de patiŽntenverenigingen. "Maar het eindpunt staat daarbij wel vast", zegt Wessels. "Vanaf 2019 is het terrein van het UMCG rookvrij."

Reacties

25-07-2017 17:38:21 jero

Ga je onder het mes bij een chirurg met afkickverschijnselen

25-07-2017 17:43:33 Jawel

Tja, ze hebben daar geen mergelgrotten dus het moet te doen zijn...

25-07-2017 18:17:36 omabep

Dan wordt de kans dat zij later verslaafd raken en daarnaast mogelijk ernstige ziektes krijgen, veel kleiner."

Hierna wordt er gewerkt aan een fastfood vrije stad en als dat voor elkaar is dan krijgen we een alcohol vrije stad. Daarna mag men geen vlees of overige dierlijke producten meer tot zich nemen alleen nog zelf gekweekte groente eten en zo is Groningen een gezonde stad waar de gemiddelde levensverwachting tot 18 jaar is want ieder weldenkende puber wil alles geprobeerd hebben en in zo'n schijnheilig gebied kan dit niet.



Met het bovenbeschreven stuk heb ik gelijk de quote aangepakt om ook maar zeker te zijn dat ook alles uitgebannen wordt aan ziekte, verslaving en overige fobische fanatische instellingen. Hierna wordt er gewerkt aan een fastfood vrije stad en als dat voor elkaar is dan krijgen we een alcohol vrije stad. Daarna mag men geen vlees of overige dierlijke producten meer tot zich nemen alleen nog zelf gekweekte groente eten en zo is Groningen een gezonde stad waar de gemiddelde levensverwachting tot 18 jaar is want ieder weldenkende puber wil alles geprobeerd hebben en in zo'n schijnheilig gebied kan dit niet.Met het bovenbeschreven stuk heb ik gelijk de quote aangepakt om ook maar zeker te zijn dat ook alles uitgebannen wordt aan ziekte, verslaving en overige fobische fanatische instellingen.

25-07-2017 19:04:17 stora

Het lijkt wel een nieuwe religie.

Anderen je wil opleggen, omdat jij het enige en juiste bedacht hebt.

Ik denk dat in 2019 meer en meer studenten naar andere steden gaan om te studeren en dan verliest Groningen een heleboel inkomsten.

25-07-2017 19:11:17 allone

@Jawel :

