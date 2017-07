Brand in mergelgrotten

De brandweer heeft laten weten het vuur in de grotten tussen Kanne en Maastricht gecontroleerd te laten uitbranden. Het is volgens experts te gevaarlijk om brandweerlieden naar binnen te sturen om de brand te blussen.Zaterdagmorgen werd een laatste bluspoging om die reden gestaakt. Er werd nog overwogen met een windturbine de rook uit de grotten te verdrijven, maar daarmee is het gevaar niet geweken. Er kunnen nog altijd brokken mergel van maximaal 500 kilo naar beneden vallen.Het laten uitbranden kan één week, maar ook enkele weken duren. Mensen moeten rekening houden met rook- en stankoverlast in die periode.