Amerikaanse tieners filmen lachend hoe man verdrinkt

In de Amerikaanse staat Florida heeft een groep tieners twee weken geleden passief toegekeken hoe een gehandicapte man in een meertje verdronk. Erger nog, zij keken al lachend toe en filmden met hun mobiel het hele incident: hoe de man eerst nog geluiden maakte maar later kopje onder ging.Het lijk van de 31-jarige man werd pas vijf dagen na de tragische gebeurtenis op 9 juli in Cocoa, nabij Orlando, gevonden. De jongeren, tussen 14 en 18 jaar, kunnen voor hun optreden niet gerechtelijk vervolgd worden. In de Verenigde Staten is er geen wet die het niet verlenen van hulp aan een persoon in nood strafbaar maakt.De jongeren waren bij het water aan het blowen toen ze zagen hoe de man zelf het meertje inliep. Op de video is te horen hoe iemand de man die voor zijn leven vecht een junkie noemt. Een ander zegt: ,,Niemand zal je komen helpen, sukkel. Je had maar niet het water in moeten gaan". Als een andere tiener uitroept ‘Hij is dood’ begint de rest van de groep te lachen. De jongeren plaatsten de beelden zelf online. Een familielid van de man kwam het filmpje op het spoor.De politie heeft de beelden vrijgegeven met de mededeling dat de jongeren niet strafbaar zijn voor het filmen, lachen en voor hun keuze om de hulpdiensten niet te bellen. Nadat er woedende reacties kwamen in de Verenigde Staten, wil de politie de tieners toch nog aanklagen: zij hadden de politie moeten waarschuwen dat iemand overleden was. Een politiecommandant noemt de daden van de jongeren ‘ongehoord onmenselijk en wreed’.