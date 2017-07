Dit gezin reist gratis de wereld rond en was in Nederland

Het idee was om maar een paar maanden op wereldreis te gaan. Nu zijn ze twee jaar verder en is Nederland het 45ste land dat ze bezoeken: The Bucket List Family. Het gezin van Garett (2en Jessica (32) Gee en hun twee kinderen.Klinkt niet verkeerd, wordt nog beter. De reizen betalen ze namelijk met YouTube- en Instagram-inkomsten. "We werken samen met merken en hebben sponsordeals", legt Garett uit. "We krijgen continu aanbiedingen van merken en bedrijven om naar een bepaalde plek te komen", vult Jessica aan. "En we zeggen altijd ja."We spraken 'The Bucket List Family' in Amsterdam.Het begon allemaal toen Garett op de universiteit z'n bedrijfje Scan startte en dat niet veel later voor 54 miljoen aan Snapchat verkocht. "Toen dachten we: wat nu? We waren nog jong en hoefden niet zo nodig een nieuw huis of auto."Ze besloten zo'n beetje al hun bezittingen te verkopen en van dat geld vier of vijf maanden op reis te gaan."Maar na vijf maanden waren we zo van het reizen gaan houden en met de kinderen ging het zo goed, dat die vijf maanden inmiddels twee jaar van fulltime reizen zijn geworden", vertelt Garett. "We hebben geen huis meer, of eigenlijk: deze week staat ons huis in Nederland."En die 54 miljoen dollar? Die staat nog steeds op hun spaarrekening. "We wilden dat geld niet voor onze reizen te gebruiken. De enige keren dat we dat geld gebruiken is als we goede doelen opzetten of willen steunen."Op het strand van Oregon THE BUCKET LIST FAMILYHun bijna 650.000 volgers op Instagram kunnen het idee krijgen dat de familie met één lange vakantie bezig is. Maar vakantie willen ze het niet noemen."Dit is onze baan geworden. We proberen niet echt toeristen te spelen, maar we proberen echt een week op een plek te wonen", zegt Jessica. "We proberen een normaal leven te leiden, maar dan elke week in een ander land", vult Garett Jessica aan.Zo beginnen ze het liefst elke dag met sporten, dus hebben ze deze week in Amsterdam een sportschool-abonnement voor een week. En ze verblijven via Airbnb op een woonboot op een van de grachten met een bakfiets voor de deur. "Vooraf dacht ik wel dat het best eng zou zijn om in Amsterdam te fietsen, maar iedereen is aardig en houdt rekening met elkaar. Het is een soort georganiseerde chaos."Natuurlijk missen ze hun familie en gaat er tijdens hun reizen ook weleens wat fout. Een aantal weken geleden werden ze in Zuid-Afrika nog beroofd van de tas met kleren van Jessica en de kinderen.Toch zien ze zelf vooral voordelen van de keuze die ze twee jaar geleden maakte. "Onze kinderen hadden ook thuis kunnen leren lopen, maar Manilla leerde lopen in Tonga, de eerste schooldag van Dorothy was in een weeshuis op Bali. Het zijn veel gewone ervaringen, maar zij hebben ze op een hele gave, unieke plekken."Na twee jaar reizen is de bucketlist van de vier alleen maar langer geworden. Jessica: "We hebben wel wat kunnen doorstrepen, maar we hebben er tegelijkertijd zo veel nieuws opgezet.""Als je op reis bent, kom je erachter dat er zo veel delen van de wereld zijn waar je nog niet bent geweest of zelfs niet eens kent", zegt Garett.Het liefst willen ze elk land ter wereld bezoeken. Dat wordt waarschijnlijk dan wel als parttime reizigers. "De kinderen moeten natuurlijk op een gegeven moment naar school, maar we willen wel graag doorgaan met reizen. We zullen een middenweg moeten vinden. Dat wordt nog wel heel moeilijk, want we zijn echt heel erg van reizen gaan houden", zegt Jessica. Lachend: "Want hoe moeilijk is het als iemand je uitnodigt om naar een plek te komen en dan nee te zeggen?"