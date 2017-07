Klein meisje krijgt flinke boete voor verkoop bekertjes limonade

Een vijfjarig meisje uit Londen verkocht voor 50 cent bekertjes limonade op straat. De mensen die langskwamen, waren blij, maar de politie zag er de lol niet van in. Ze kreeg een flinke boete, omdat ze geen vergunning had.



De kleuter moest diep in haar spaarpot tasten. De boete bedroeg maar liefst 167 euro. Vader Andre Spice was verbijsterd, toen hij vier agenten op zijn dochter zag afstappen. “Ik was in shock, ik dacht dat ze ons gingen vertellen dat we weg moesten gaan. Maar toen begonnen ze over een handelsvergunning,” vertelt hij tegen de BBC.



Daarna schreven de agenten de boete uit. Het meisje was geschrokken. “Ik heb iets slechts gedaan,” zei ze tegen haar vader. “Ze wilde juist alleen maar mensen blij maken,” aldus Spicer. De Londense politie heeft excuses aangeboden en de boete geschrapt. “Het spijt ons ontzettend dat dit is gebeurd. We verwachten dat onze agenten in zulke situaties hun gezond verstand gebruiken.”

