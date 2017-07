Honden zijn lief en sociaal door foutje in DNA

Honden worden wel de beste vriend van de mens genoemd en Amerikaanse wetenschappers weten nu hoe dat komt. Het lieve en sociale karakter van honden heeft waarschijnlijk te maken met een afwijking in hun DNA.



Dat schrijven de onderzoekers in het wetenschappelijk vakblad Science Advances. Honden hebben volgens hun onderzoek een weeffout in de twee genen GTF2I en GTF2IRD1.



Die genen hebben waarschijnlijk invloed op hoe we ons bij andere mensen voelen en gedragen. Bij honden leidt die afwijking ertoe dat ze zich trouw en sociaal opstellen naar mensen.



Opvallend is dat mensen die afwijkingen hebben in diezelfde genen, ook vaak hypersociaal zijn en gekenmerkt worden door een open, opgeruimd en lief karakter. Deze aandoening, die ook leidt tot problemen hebben met voeding, concentratie en soms hart- en vaatziekten, wordt het Williams-Beuren-syndroom genoemd.



Volgens de onderzoekers hebben honden hier een dierlijke variant van, die hen onderscheid van wolven.



Een sociaal karakter is voor de meeste hondenbezitters een belangrijke eigenschap van hun viervoeter. De onderzoekers denken dan ook dat deze kenmerken door jarenlang fokken nog verder naar voren zijn gekomen.



In het onderzoek wordt wel benadrukt dat ze honden niet af willen schilderen als 'wolven met een verstandelijke beperking'. "Dat is te kort door de bocht", zegt een van de onderzoekers.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: