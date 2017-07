Spaanse koning deed het met 5000 vrouwen

De Spaanse ex-koning Juan Carlos heeft het bed gedeeld met duizenden vrouwen. Dat beweert een Spaanse historicus en oud-militair in een boek dat in september uitkomt. "Carlos wordt in het boek echt omschreven als een complete seksverslaafde", zegt correspondent Rop Zoutberg.



De schrijver, Amadeo Martínez Inglés, baseert zich op rapporten van leden van de geheime dienst van generaal Franco. "We weten uit het boek dat Juan Carlos, toen hij nog kroonprins was, uitgebreid gevolgd werd door de spionnen van Franco. Ze zeggen dat er in de periode dat hij in de kazerne in Zaragoza getraind werd zeker 332 seksuele ontmoetingen waren. Daar zijn allemaal rapporten over, daar kan de schrijver zich op baseren", vertelt Zoutberg.



Juan Carlos zou voor zijn huwelijk met Sophia al een losbandig leven hebben gehad en deelde volgens het boek in zijn tijd bij het leger en de universiteit de lakens met honderden vrouwen. Maar ook na het koninklijk huwelijk in 1962 ging de koning in rap tempo door. "Hij groeide op in de tijd van Franco. Na 1976, na Franco's dood, gaat de koning goed los. In die periode tot 1994 verslijt hij zo'n 2000 vrouwen", zegt de correspondent in het NOS Radio 1 Journaal.



Er zouden er nog velen volgen. De teller stokt in het boek op een totaal van 4786 vrouwen in een periode van bijna 60 jaar.



Carlos ging met de mooiste vrouwen uit binnen- en buitenland, vertelt Zoutberg. "Bekende en onbekende vrouwen, actrices en fotomodellen." Ook de Britse prinses Lady Diana wordt in het boek genoemd. "De vraag is of dat waar is hoor, er zijn wel verklaringen van Diana die zei dat ze zich zeer ongemakkelijk voelde in de nabijheid van de koning."

Weinig steun



De onthulling draagt niet bij aan het vertrouwen dat de Spanjaarden hebben in hun koningshuis, benadrukt Zoutberg. "Het Spaans koningshuis wordt een stuk minder gedragen dan bij ons. De steun is maar 52 procent."



Juan Carlos kwam in 2012 ook al negatief in het nieuws toen hij tijdens een olifantenjacht in Botswana zijn heup brak. Die jacht leverde hem felle kritiek op in eigen land en kostte hem onder meer zijn ere-voorzitterschap bij het Wereld Natuurfonds. "Het is heel dun ijs waar het koningshuis op staat. Ze kunnen zich dit niet permitteren."

Reacties

22-07-2017 18:13:44 stora

Stamgast



WMRindex: 5.592

OTindex: 744

Dat is geen verslaving, dat is lopende band werk

22-07-2017 19:11:25 allone

Stamgast



WMRindex: 28.780

OTindex: 58.351



Da's idd hard werken..



Laatste edit 22-07-2017 19:12 @stora : neem aan - met de losse hand - 1x in de 3 dagen.. zou hij iedereen maar 1x doen, of meerdere keren?Da's idd hard werken..

22-07-2017 19:16:03 stora

Stamgast



WMRindex: 5.592

OTindex: 744



Ik was er gelukkig nooit bij

Misschien was het wel een soort van spelshow, zoals vroeger bij 1 van de 8 met Mies Bouwman.

Als je kon onthouden wat er op de band lag dan mocht je het hebben



Laatste edit 22-07-2017 19:17 @allone , ik weet het nietIk was er gelukkig nooit bijMisschien was het wel een soort van spelshow, zoals vroeger bij 1 van de 8 met Mies Bouwman.Als je kon onthouden wat er op de band lag dan mocht je het hebben

22-07-2017 22:35:55 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 2.460

OTindex: 54

@stora :



@stora :

Dat is geen verslaving, dat is lopende band werk QuoteDat is geen verslaving, dat is lopende band werk



En ik maar denken dat lopende band werk saai en slaapverwekkend was zo'n lopende band werk zou ik ook wel graag willen doen en elke dag overwerken zou ook geen probleem voor mij zijn. En ik maar denken dat lopende band werk saai en slaapverwekkend was zo'n lopende band werk zou ik ook wel graag willen doen en elke dag overwerken zou ook geen probleem voor mij zijn.

23-07-2017 01:49:41 jero

Oudgediende



WMRindex: 6.138

OTindex: 6





Laatste edit 23-07-2017 01:50 Prins Claus heeft tenminste 1 buiten echtelijke dochter en twijfelachtig misschien nog meer kinderen maar aan 5000 vrouwen komt hij niet eens in de buurt, wil niet eens een wilde gok doen hoeveel nazaten Juan "per ongeluk" vewekt zou kunnen hebben

