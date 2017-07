Jongen struikelt over miljoen jaar oude schedel

Een 10-jarige jongen heeft bij toeval een 1,2 miljoen jaar oude schedel van een oerolifant ontdekt. Jude Sparks struikelde erover tijdens een wandeltochtje door de wildernis van New Mexico."Ik rende vooruit en struikelde over een deel van de slagtand. Mijn gezicht kwam naast de onderkaak terecht en iets verderop zag ik de andere slagtand."Aanvankelijk dacht Jude dat het om een "enorme verrotte koe" ging, maar zijn ouders gingen uit van een olifant. Specialist Peter Houde van een plaatselijke universiteit kon hun vertellen dat het om een stegomastodon ging, een gedrongen, uitgestorven olifantensoort.Houde is blij dat de familie hem meteen inschakelde en niet zelf probeerde de schedel uit te graven. De kwetsbare resten hadden namelijk makkelijk beschadigd kunnen raken. "Het ziet er stevig uit, maar zo'n schedel is hol en het bot dun als een eierschaal. Het is zo fragiel dat hij vaak alleen bij elkaar gehouden wordt door de grond eromheen."Twaalf mensen hadden daarom een week nodig om de schedel, 1000 kilo zwaar, voorzichtig op te graven. Volgens Houde is het nog maar de tweede keer dat zo'n complete schedel wordt opgegraven in New Mexico.Houde wil de schedel uiteindelijk tentoonstellen bij zijn universiteit. "Dan kan Jude zijn vrienden en later misschien wel zijn kinderen laten zien wat hij gevonden heeft."