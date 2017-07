Bbq zonder houtskool maar met zonlicht

De SolSouce Sport laat je koken en barbecueën met behulp van geconcentreerd zonlicht.Enkele jaren geleden begon de Amerikaanse dr. Catlin Powers met de ont­wikkeling van een duurzame kook­methode voor nomaden in de Himalaya, die nauwelijks toegang hebben tot energievoorzieningen. Powers ontwikkelde een ­manier om zonlicht te concentreren en zo een pan met eten te verwarmen.Vervolgens richtte ze het bedrijf One Earth ­Designs op en 54 prototypes later was de SolSource Sport geboren. De SolSource Sport is veel lichter en compacter dan eerdere uitvoeringen en is makkelijk mee te nemen. Dit maakt ­koken en barbecueën mogelijk op plekken waar open vuur verboden is.De SolSource Sport weegt ongeveer 4,5 kg en past gedemonteerd in ­onderdelen in een weekendtas. Het ­opbouwen en kookklaar maken duurt nog geen vijf minuten.Het kook­apparaat is opgebouwd uit aparte schaaldelen die aan het frame zijn te bevestigen. Samen vormen de schaal­delen een reflecterende schaal met een diameter van 80 cm.De vorm van de schaal concentreert de zonnestralen in één punt, waardoor het equivalent van 1000 W aan kook­vermogen wordt opgewekt.Op dit punt, in het midden van de schaal, is een kookplaatje bevestigd. Binnen enkele ­seconden bereikt het kookplaatje al de maximumtemperatuur van 200 °C. Het plaatje is geschikt om met verschillende soorten pannen onder meer te stomen, grillen, bakken of koken.