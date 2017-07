Plastic zak met vruchtwater als kunstbaarmoeder

Amerikaanse wetenschappers hopen dat ze over een paar jaar proeven kunnen doen met extreem vroeggeboren kinderen in een kunstbaarmoeder. Ze hebben succesvolle tests gedaan met het laten groeien van een lamsfoetus in een verwarmde plastic zak met vruchtwater."Het doel is uiteindelijk om extreem vroeggeboren kinderen door de kritische periode te helpen", zei wetenschapper Alan Flake in een telefonische persconferentie waarover de NRC schrijft.Flake leidde een onderzoek van het kinderziekenhuis in Philadelphia en schreef daarover een artikel in het vakblad Nature Communications. De onderzoekers lieten onvolgroeide schapenfoetussen in een plastic zak met vruchtwater tot een maand lang verder groeien.Het hart van de foetus moest wel op eigen kracht bloed van en naar de navelstreng kunnen pompen. Om een bacteriële infectie te voorkomen bleef de plastic zak gesloten, en de longen van de foetus moesten gevuld zijn met vruchtwater.Die techniek bleek ongekend succesvol, zegt Flake. De organen van het lam, inclusief de longen, groeiden voldoende door om zelfstandig verder te kunnen leven. De meeste 'testlammeren' kregen na de proef een spuitje, waarna ze verder werden onderzocht. "Maar er is er ook één blijven leven. Dat dier staat bij een boer ergens in Pennsylvania in de wei."