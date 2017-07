Studente steelt spullen Auschwitz voor eigen expositie

Een IsraŽlische vrouw heeft bekend spullen te hebben gestolen uit het museum van Auschwitz in Polen. Het materiaal gebruikte ze voor een afstudeerproject op haar kunstacademie. "Het voelde als iets dat ik moest doen", zegt de 27-jarige studente.



De IsraŽlische vrouw, kleinkind van overlevenden van het concentratiekamp, stal onder andere lepeltjes, stukjes glas en soepkommen. Ook een waarschuwingsbordje waarop stond dat bezoekers de spullen moesten laten liggen, nam ze mee.



De studente, Rotem Bides, heeft een bijzondere reden opgevoerd voor haar diefstal. Bides bezocht het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau in totaal zes keer. Iedere kreeg kreeg ze het gevoel dat ze daar een deel van haarzelf verloor.



"Er zijn miljoenen mensen vermoord door wetten van een bepaald land, onder een bepaald regime", zegt Bides. "Dus dan kan ik daar ook heen gaan en volgens mijn eigen wetten gaan handelen. Wat ik wil zeggen is dat wetten door mensen worden gemaakt, en dat moraliteit iets is dat door de jaren heen verandert en per cultuur verschilt."



De spullen maakten onderdeel uit van een expositie van Bides op de kunstacademie van Beit Berl. Die opleiding heeft de tentoonstelling van de studente inmiddels weggehaald. De academie vindt dat de studente met de actie weinig begrip heeft getoond van de gevoeligheden die bij het publiek leven over dit onderwerp.



Het museum van Auschwitz in Polen heeft aangifte gedaan tegen de vrouw.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: