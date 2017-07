Snelste loopfietser draait vlak voor finish om

Wie heeft de beelden van Senn tijdens het NK Loopfiets in Klazienaveen anderhalve week geleden niet gezien? Onbedreigd rijdt de 2-jarige Klazienavener op kop, maar vlak voor de finish gooit hij zijn stuur om en rijdt terug de baan op. Weg eerste prijs.Beelden van het voorval gaan de hele wereld over. ,,Daardoor is Senn een mooie promotor geworden van het NK Loopfiets’’, vertelt Gert Braam die bestuurslid is van organisator Rapid Wheels. Om de kleine loopfietser voor die promotie te bedanken, kreeg hij dinsdag een shirt en een beker waar ‘Superster’ op staat. ,,Het is een beetje uit de hand gelopen’’, vertelt Ben Swieters (31) uit Klazienaveen over het filmpje dat viral is gegaan van zijn zoon Senn tijdens het NK Loopfiets.,,Ik had de tranen in de ogen staan. Zó mooi vond ik het dat hij ging winnen’’, memoreert Ben Swieters. Hij ziet anderhalve week geleden zijn 2-jarige zoon Senn onbedreigd op de winst afstevenen tijdens het NK Loopfiets in Klazienaveen. Maar vlak voor de finish gooit de kleine het stuur om en rijdt terug de baan op. Weg beker, weg eerste prijs. ,,Ik kon wel door de grond zakken.’’Senn krijgt zelf weinig mee van alle commotie op dat moment. Dat blijkt wel als vader Ben direct na de race zijn lachende zoontje opvangt. ,,Senn had helemaal niets door. Hij wilde direct naar het springkussen.’’De voortekenen eerder die week waren al niet heel gunstig, weet Ben Swieters nog. De eerste trainingsdag van Senn op de baan verloopt stroef. ,,Hij wilde pas starten nadat iedereen al was vertrokken. Ik dacht: dat wordt een dikke flop’’, vertelt hij. Maar Senn revancheert zich tijdens het NK Loopfiets. In de drie kwalificatiewedstrijden gaat hij goed van start en passeert hij wel telkens de finishlijn. Uitgerekend in de finale in zijn klasse gaat het alsnog mis en keert Senn vlak voor de finish om.Beelden van Senns ‘stunt’ gaan inmiddels de hele wereld over en zijn honderdduizenden keren bekeken op het internet. Vader Ben en moeder José hadden natuurlijk het liefst gezien dat hun zoon met een grote beker in de krant had gestaan, maar zijn hartstikke trots op hem. ,,Senn heeft iedereen laten zien dat hij de snelste op de baan is. Het belangrijkste is dat hij er lol in heeft gehad.’’Overigens zal Senn in de toekomst vaker worden geconfronteerd met een finishlijn. ,,Volgend jaar gaat hij de motorcross in’’, vertelt Ben Swieters. Bang voor meer toekomstige finishdebacles is hij niet. ,,Daar staat geen lijn op de grond en staat niemand vlak achter de finishlijn te wachten. Dus dat moet vast goedkomen.’’