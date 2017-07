Basketbalcoach die meisjes in douches filmt gaat vrijuit

De zeventien meisjes die een klacht indienden tegen hun voormalige trainer, W.V. uit Diepenbeek van basketbalploeg Gems Diepenbeek, hebben een factuur

20-07-2017 18:50:36

Ok, als de wet dat zegt , dan is dat zo.

Maar dan kan hij wel veroordeeld worden voor filmen zonder toestemming of een beetje rechter had daar wel een mouw aan kunnen passen.

Want deugen doet het niet natuurlijk.

Nu is die gast vrijgesproken en mag dus gewoon trainer blijven.

Er is geen reden om hem weg te sturen of om bij een andere club weer trainer te worden.