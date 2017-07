Vinkeveners voetballen kat uit de boom

In Vinkeveen is maandagavond letterlijk de kat uit de boom gekeken.



De eigenaresse van de kitten riep rond 21:00 uur de hulp van de brandweer op nadat de kat al uren jankend in de boom zat. Het beestje lijkt er op eigen kracht niet uit te komen en klimt steeds hoger de boom in. Een brandweerman is gaan kijken, maar kwam tot de conclusie ook geen hulp te kunnen bieden. De boom staat midden in een parkje waar een hoogwerker niet kan komen en het dier zit te hoog om er met ladders bij te komen.



Omstanders besloten het dier te laten schrikken met een bal. Ze hielden een vangnet vast en trapte de bal in de boom in de hoop dat het beestje naar beneden viel. Na meerdere pogingen bleek ook dit tevergeefs.



Op dit moment zit de kitten nog jankend in de boom. De eigenaresse hoopt dat het zelf naar beneden komt.

Reacties

20-07-2017 11:50:32 Haroldje

Senior lid

WMRindex: 536

OTindex: 4

Wnplts: Noord Brab

S De titel klopt niet echt hè...

Beter zou zijn: Vinkeveners voetballen kat niet uit de boom"

20-07-2017 11:56:32 allone

Stamgast



WMRindex: 28.741

OTindex: 58.319





wordt vervolgd? Waar is de moeder van dit dier? De ballen worden wel netjes in het vangnet opgevangenwordt vervolgd? Waar is de moeder van dit dier?

