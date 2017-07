Ook FBI waarschuwt nu voor gevaren digitaal speelgoed

Nu de afgelopen jaren al een aantal keren duidelijk is geworden dat digitaal speelgoed onveilig is omdat er gesprekken mee kunnen worden afgeluisterd en de privacy kan worden geschonden, heeft ook de FBI, zij het rijkelijk laat, een waarschuwing gegeven over het gevaar ervan.



Volgens de Amerikaanse inlichtingendienst bevat zulk kinderspeelgoed onderdelen als microfoons, camera's, gps, dataopslag en spraakherkenning, en die kunnen allemaal persoonlijke informatie aan het licht brengen.



Eerste keer

Uit een gewoon gesprek dat een kind met een pop heeft, kan de naam van het kind, diens school, activiteiten en voorkeuren worden afgeleid, zegt de FBI. Volgens cyberexpert Tod Beardsley is het de eerste keer dat de FBI zo'n waarschuwing geeft. "Veel mensen zijn geneigd de FBI als regeringsinstantie te geloven, dus zullen zij bewuster worden van het risico van zulk internetgerelateerd speelgoed."



De FBI is rijkelijk laat met zijn waarschuwing, want het is niet de eerste keer dat dit soort speelgoed ter discussie staat. Eind november 2015 waarschuwden beveiligingsonderzoekers al voor het gevaar van de Hello Barbie, een barbiepop met wifi en ingebouwde microfoon. De pop kan worden gehackt, waarna een kwaadwillende via de microfoon van Hello Barbie onopgemerkt gesprekken in de kamer kan afluisteren.



Gegevens Nederlandse kinderen

In december 2015 bleek dat de gegevens van 124.730 Nederlandse kinderen waren buitgemaakt bij een hack op Vtech uit Hongkong. Het bedrijf ontwikkelt speelgoed dat met internet is verbonden. Spelenderwijs leren kinderen zo met technologie om te gaan.



En een jaar later bleek de interactieve praatpop 'My Friend Cayla' niet zo onschuldig als gedacht. De Noorse Consumentenbond Forbrukerrådet ontdekte dat de pop werkte met een slecht beveiligde bluetoothverbinding, waardoor iedereen met een mobiele telefoon binnen 15 meter de gesprekken kan afluisteren. Met een beetje technische kennis is het ook mogelijk om via de pop te praten. Op die manier kon er zelfs contact met het kind worden gezocht.

