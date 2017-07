Hond redt babyhert van verdrinkingsdood

De wandeling van Mark Freeley met zijn twee honden verliep afgelopen weekend nét even anders dan normaal. Zijn honden Storm en Sarah waren, net als alle andere weekenden, aan het spelen van andere honden.Maar na een paar minuten wandelen zag Storm iets in het water bij de haven liggen. De hond ging direct het water in.Zijn baasje Mark Freeley zag dat zijn hond probeerde iets op het droge te trekken en begon met filmen. Pas na een tijdje, toen hond Storm dichterbij kwam, zag hij een gewond babyhertje in de mond van zijn hond.Het lukte Storm om het dier veilig aan de kant te krijgen. Daarna bleef de hond bij het hert waken totdat er hulp kwam.Het hert raakte alleen zo in paniek, dat het wegrende, opnieuw het water in. De tweede keer werd het hert met een lasso door mensen gevangen. Het dier is nu veilig in een opvangcentrum.