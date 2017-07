Zanger misbruikt en hersenspoelt vrouwen in sekte

De Amerikaanse zanger R. Kelly wordt ervan beschuldigd dat hij jonge vrouwen tegen hun wil vasthoudt en misbruikt. De ouders van twee slachtoffers zeggen dat tegen de Amerikaanse website Buzzfeed. De advocaat van R. Kelly spreekt de aantijgingen tegen.De 50-jarige popster is in het verleden vaker beschuldigd van seksueel misbruik, maar werd iedere keer vrijgesproken. Nu zijn er nieuwe verdenkingen tegen de zanger, deze keer vanwege het leiden van een "sekte".Volgens entertainmentwebsite Buzzfeed houdt R. Kelly zeker zes vrouwen - van tussen de 18 en 31 jaar oud - vast in zijn huizen. Hij zou hen, volgens de betrokkenen, hebben gehersenspoeld en bepalen hoe ze zich moeten kleden en wanneer ze mogen eten, slapen of seks met hem moeten hebben.Drie vrouwen die uit zijn greep zouden zijn ontsnapt bevestigen de verhalen. Ze vertellen dat hij vrouwen lokt door hen een carrière in de muziekwereld te beloven. Als ze eenmaal bij hem wonen, zou hij elk aspect van hun leven controleren. "Hij beheerst je gedachten. Hij is een poppenspeler", zegt een van hen.Een andere vrouw zegt dat ze is geslagen door de R&B-zanger omdat ze te vriendelijk was tegen een man achter de balie van een fastfoodrestaurant. Ook zou R. Kelly haar telefoon in beslag hebben genomen en seksuele activiteiten hebben gefilmd.De vrouwen zouden het contact met hun familie hebben verbroken. Een moeder van een van de vrouwen die momenteel bij de popster woont, zegt dat ze haar dochter sinds december vorig jaar niet meer heeft gezien of gesproken. "De laatste keer dat ik haar zag, zag ze eruit als een gevangene", vertelt ze.De politie in de staten Illinois en Georgia heeft de zaak onderzocht, maar vooralsnog niets illegaals gevonden. Agenten zijn meerdere keren wezen kijken in huizen van de artiest. De vrouwen in het huis vertelden de politie dat er niets aan de hand was en ze niet lastig gevallen wilden worden.De advocate van de R&B-zanger noemt de beschuldigingen ongegrond. "Dit is waarschijnlijk de prijs die hij moet betalen voor zijn succes", schrijft ze in een e-mail. "Hij werkt keihard om een goed artiest en mens te zijn. We kunnen ons alleen maar afvragen waarom mensen hem in een kwaad daglicht blijven stellen."Daarmee doelt de advocate op het verleden van de zanger. Hij stond meerdere keren voor de rechter omdat hij seks zou hebben gehad met minderjarige meisjes.Ook werd hij in 2003 gearresteerd voor het bezitten van kinderporno. Hij is nooit veroordeeld en heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. In 2015 liep hij nog boos weg bij een interview na vragen over de aanklachten tegen hem.