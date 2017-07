Politie maakt jacht op vrouw in minirok

De religieuze politie in Saudi-ArabiŽ onderzoekt een video van een vrouw die een kort rokje en top draagt. Ook heeft ze geen hoofddoek op.De beelden werden in het weekend gedeeld op Snapchat door een gebruiker die zich Khulood noemt. Later verspreidde de video zich ook via andere sociale media.De jonge vrouw werd gefilmd terwijl ze door het historische plaatsje Ushaiger wandelde. De politie weet nog niet wie zij is.Voor- en tegenstanders van de strenge kleedvoorschriften voeren op Twitter een verhit debat.Sommigen gebruiken de hashtag "Eis een strafzaak tegen Khulood" om hun ongenoegen te uiten. Anderen stellen daartegenover dat het land met zijn tijd moet meegaan.Vrouwen in Saudi-ArabiŽ mogen alleen de straat op in een lang gewaad, een zogenoemde abaya. Ook wordt van ze verwacht dat ze een hoofddoek dragen.Ze staan volgens de wet op de tweede plek en mogen onder meer niet zelf autorijden. Ze moeten veel belangrijke beslissingen overlaten aan een man, meestal hun echtgenoot of hun vader.