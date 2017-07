Kattenmoordenaar krijgt 16 jaar celstraf

Een Amerikaanse man is veroordeeld voor een celstraf van zestien jaar omdat hij zeker 21 katten vermoordde. De 26-jarige Robert Farmer bekende dat hij in de herfst van 2015 de katten had ontvoerd en gemarteld. Volgens de openbare aanklager is de man een gevaar voor de maatschappij.



In september 2015 kwamen de eerste meldingen binnen van mysterieus verdwenen katten in de omgeving van Cambrian Park in San Jose. Het gerucht deed de ronde dat een man had geprobeerd twee katten in een rugzak te lokken, zo meldt de Mercury News. Een van de verdwenen katten wist te ontsnappen en werd later door een dierenarts behandeld voor 'een beet die niet afkomstig was van een dier' en voor een bloedende wond aan de kop.



Diverse poezen werden dood teruggevonden, twee van hen lagen in een vuilnisbak. En kat vertoonde volgens experts ook tekenen van seksueel misbruik, al bestaat daarover geen eensgezindheid onder de dierenartsen die de katten onderzochten.



Een van de ontvoeringen werd op bewakingsbeelden vastgelegd. Bewoners uit de buurt herkenden Robert Farmer. De celstraf is hoog, omdat de man geen enkel teken van berouw toonde en over weinig empathisch vermogen zou beschikken. Zijn persoonlijkheidsstoornis zou een gevaar voor de samenleving vormen.

Reacties

19-07-2017 09:13:08 Haroldje

S Maak er maar levenslang van!

19-07-2017 09:49:03 stora

Met deze veroordeling ben ik het helemaal eens.

Als we nou ook nog eens degene vinden die hier in de buurt katten heeft vergiftigd dan krijgt hij zijn eigen gif te vreten.

19-07-2017 09:51:31 botte bijl

@stora :

je weet toch dat je om een mens te vergiftigen een grotere dosis gif moet gebruiken dan voor een kat je weet toch dat je om een mens te vergiftigen een grotere dosis gif moet gebruiken dan voor een kat

19-07-2017 09:56:34 stora

@botte bijl, hoeft niet dood, als die maar goed ziek wordt ervan.

19-07-2017 09:58:05 allone

Uit die gevangenis komt hij vast nog meer gestoord Hij heeft een persoonlijkheisstoornis.. wat gebeurt er dan na die 16 jaar?Uit die gevangenis komt hij vast nog meer gestoord

19-07-2017 09:59:05 Duke Nukem

@Haroldje : precies, nu zijn het nog katten, op zich erg genoeg, maar dit soort zaken heeft wel eens de neiging zich te ontwikkelen. En dan bedoel ik niet dat ie overstapt po honden

19-07-2017 09:59:50 botte bijl

@allone :

of de rechter daaraan heeft gedacht of de rechter daaraan heeft gedacht

19-07-2017 10:01:41 allone

@botte_bijl: ik weet het niet.. maar wij hebben er allemaal aan gedacht, aan de reacties van @Haroldje en @Duke_Nukem te zien

19-07-2017 12:11:39 pietertje5

Dan vraag ik me meteen af wat hij in Nederland zou krijgen? ik denk een korte straf en TBS, en dan kan de TBS precies bepalen hoe lang hij zou moeten zitten

19-07-2017 12:36:08 stora

@pietertje5, dat is ook geen geweldig systeem.

Dan krijgt hij bv weekend verlof en dan vermoord hij iemand.

Daar zijn al zoveel voorbeelden van.

