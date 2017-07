Maleisische prinses trouwt met Nederlands fotomodel

Het vorstenhuis van een van de dertien staten van MaleisiŽ krijgt een Nederlands tintje. Het enige kind van de sultan, prinses Tunku Aminah (31), trouwt binnenkort met Dennis Verbaas (2uit Lisse.Verbaas wilde profvoetballer worden, maar een sportcarriŤre zat er niet meer in nadat hij als speler van FC Lisse A1 in oktober 2006 was getroffen door een hartritmestoornis.Zijn zus schreef hem via internet in bij een modellenbureau en dat leidde tot een heel ander beroep. Als fotomodel reisde hij de wereld over en vooral in AziŽ had hij geregeld een klus. Verbaas poseerde niet alleen voor reclamefoto's, maar deed ook films, televisie-reclames, modeshows, castings, interviews en andere publieke activiteiten, vertelde hij jaren geleden aan Lisse Vandaag.Vermoedelijk is Verbaas door het glamourwereldje in contact gekomen met het vorstenhuis in Johor, een van de dertien staten van MaleisiŽ. Het sultanaat grenst aan Singapore. Twee jaar geleden bekeerde Verbaas zich tot de islam. In MaleisiŽ wordt hij Dennis Muhammad Abdullah genoemd.Zijn aanstaande bruid heet voluit prinses Tunku Tun Aminah Maimunah Iskandariah, de dochter van sultan Ibrahim Iskandar. Op 14 augustus trouwen Dennis en Tunku volgens Maleisische media in besloten kring, maar al op 8 augustus gaat in MaleisiŽ de vlag uit ter gelegenheid van het begin van allerlei plechtigheden en traditionele ceremoniŽn, waaronder een 'koninklijk bad' in de botanische tuinen van de sultan.