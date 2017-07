Mariniers bijten zich vast in Vlissings zand

De oefening van het Korps Mariniers op de Westerschelde lijkt niet helemaal te zijn gegaan zoals gepland. Een landingsvaartuig is woensdagavond het strand bij Vlissingen opgevaren voor een evacuatie, maar is vervolgens vastgelopen.Het landingsvaartuig voer woensdagavond rond 20.00 uur het Vlissingse Badstrand op om twee voertuigen met rupsbanden te evacueren. Die reden het schip in. Maar toen kon het landingsvaartuig, waarschijnlijk door het gewicht van de geladen voertuigen, niet meer van het strand afkomen."Je kunt wel zeggen dat de 'evacuatie' mislukt is", zegt Michiel Snoek. Hij woont aan Boulevard de Ruyter in Vlissingen en keek op het spektakel uit. En van de voertuigen was inmiddels uit het landingsvaartuig gereden. "Ze lijken af te druipen", concludeert Snoek rond 21.15 uur. De evacuatie was onderdeel van een oefening waarin een extreemrechtse groepering een aanslag zou willen plegen.De kapitein van de oefening liet later op de avond weten: "De LCU ligt op een richeltje. Dat gebeurt vaker." De mariniers hoopten dat de boot vlotgetrokken kon worden met hoogwater in de nacht van woensdag op donderdag. Dat is gelukt. Het incident had geen invloed op het verdere verloop van de oefening. De volgende ochtend hebben de mariniers de evacuatie opnieuw geoefend en is hij geslaagd.