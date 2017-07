Politie Breukelen zoekt koortsachtig naar vinger man

Een man in Breukelen heeft een pittige zaterdagavond achter de rug… Hij bleef met zijn vinger achter een hek haken en raakte zo zijn vinger kwijt.



Omdat de vinger snel gevonden moest worden om deze weer aan de hand te kunnen zetten, zocht de politie met man en macht naar de losgerukte ledemaat. ‘Gelukkig’ zat er nog een ring om de vinger, dus is er een metaaldetector ingezet in de hoop de vinger sneller te vinden, maar tevergeefs.



Wonder boven wonder werd de vinger uiteindelijk toch gevonden en geen seconde te laat, want de ambulance stond op het punt met het slachtoffer maar zonder de vinger te vertrekken. Of de vinger gered kon worden, is nog onbekend.

Reacties

17-07-2017 15:15:18 stora

Stamgast



Gelukkig was die man niet aan het foezelen met een vrouw, anders waren ze nu nog aan het zoeken naar die vinger.

