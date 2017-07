Britse vrouw leeft jaren met 27 contactlenzen in een oog

Een Engelse vrouw van 67 heeft jaren rondgelopen met 27 contactlenzen in één oog. Het waren weggooilenzen, maar de vrouw vergat de lenzen uit te halen of had niet in de gaten dat ze waren blijven zitten.De lenzen kwamen aan het licht toen een oogarts in opleiding de vrouw onderzocht voor een staaroperatie. Ze ontdekte "een blauwige massa" van zeventien samengeklonterde contactlenzen. Bij verder onderzoek werden er in hetzelfde oog nog eens tien gevonden.Het waren lenzen die bedoeld zijn om een maand te dragen en daarna weg te gooien. Dat laatste deed de vrouw niet. De ophoping van lenzen werd niet eerder ontdekt doordat de vrouw nooit verscheen op afspraken met de oogarts of opticien.Ze had wel een geïrriteerd oog, maar dacht dat dat kwam door te weinig traanvocht of door ouderdom.Oogartsen noemen het een bizarre kwestie en kunnen zich niet voorstellen dat de vrouw niet meer last heeft gehad van de samengeklonterde lenzen. De staaroperatie werd uitgesteld, omdat het risico op een ontsteking tijdens de ingreep te groot was."Dit is wel heel uitzonderlijk", zegt Saskia Imhof, hoogleraar oogheelkunde bij het UMC in Utrecht. "Het gebeurt wel eens dat iemand een contactlens kwijt is en dat we zien dat deze dan boven of onder het ooglid zit opgerold. Maar dat er zoveel contactlenzen in het oog verdwijnen, is uniek. Merkwaardig dat deze patiënt dit niet heeft gemerkt."De zaak speelde al in november vorig jaar, maar het betreffende oogziekenhuis besloot er alsnog aandacht aan te besteden in een vakblad. "Onder meer als waarschuwing aan het publiek, want het is tegenwoordig erg makkelijk om zonder tussenkomst van een oogarts of opticien via internet aan contactlenzen te komen."