Koelkast per trein verhuizen is verboden

Ga je binnenkort verhuizen? Kies dan niet voor het openbaar vervoer. Dat is de boodschap van de Australische spoorwegmaatschappij Queensland Rail. Die is het zat dat mensen meubels verhuizen per trein en zet voortaan beelden online van reizigers die dat doen.Op de video hieronder is te zien hoe een Australische man zijn koelkast een wagon insleept.De spoorvervoerder geeft aan dat grote spullen in de trein niet zijn toegestaan. Kies je hier wel voor, dat kan dit een boete van 252 Australische dollar (zo'n 170 euro) opleveren."Het laatste dat we willen, is dat een klant zichzelf of een ander schade aanbrengt of het pad voor anderen blokkeert", zegt een woordvoerder tegen persbureau AFP. Als advies geven ze nog mee dat een verhuiswagen huren of een vriend met een busje inschakelen goedkoper is dan zo'n boete.