Enkeltje Bonaire voor dwergkonijn kost gezin 500 euro

Vader Menno Bockweg uit Lelystad betaalt meer om dwergkonijn Stampertje mee te nemen op een enkele vlucht naar Bonaire dan voor de tickets van zijn kinderen. Hij kan er niet over uit en zijn konijn ook niet. 'Gelukkig krijg ik geen zakgeld, anders had ik wel even flink moeten sparen voor die 500 euro', meldt Stampertje op Facebook.Bockweg, of eigenlijk de 2-jarige Stampertje, doet zijn relaas op via het sociale medium. Volgens hem raakt het huisdierenbeleid van KLM kant noch wal. Samen met zijn vrouw en twee kinderen (7 enemigreert de IT'er op 5 augustus naar het Caribische eiland. Uiteraard mag Stampertje ook mee verhuizen en die ziet dat op zijn beurt ook wel zitten.'Lekker de hele dag beetje onder de palmbomen liggen, schildpadden spotten en genieten van het zonnetje! Waar ik wel een beetje tegen op zie, is de vlucht... Mijn vier baasjes mogen samen twaalf honden en katten (die hebben ze helemaal niet, ze hebben alleen een dwergkonijn van het formaat A4'tje red.) meenemen op de vlucht, maar ja dat ben ik niet... Volgens KLM ben ik immers een exoot. En exotische dieren moeten via CARGO vervoerd worden. Ik weet niet precies wat dat is, maar ik moet ergens een ruim in, tussen de andere exotische dieren. Misschien kom ik wel reuzenpanda's, stokstaartjes en Bengaalse tijgers tegen in dat ruim, allemaal exoten net als ik...'Als Stampertje een hond, kat of fret was geweest had hij van luchtvaartmaatschappij KLM wel mee gemogen. ,,Exotisch? Het is een dwergkonijn!'' reageerde Bockweg verbouwereerd.Het gezin Bockweg is dol op het dwergkonijn, dus Stampertje mag mee als vracht via een speciaal bedrijf dat gespecialiseerd is in het vervoeren van exoten. Kosten: 500 euro. ,,Het gaat niet om de kosten, maar meer om het principe. Als Stampertje een kat was geweest, was het een stuk makkelijker geweest. Maar zonder konijn gaan mijn kinderen niet mee naar Bonaire. Samen uit, samen thuis.''Volgens de baasjes mag Stampertje KLM daarvoor wel om een beetje service vragen. ,,Champagne lust ik niet, doe maar wat bronwater aan boord dan... Mijn maaltijdvoorkeur is vegetarisch... Nootjes en pinda's lust ik wel, maar dan zonder zout... Een entertainmentsetje zou ook fijn zijn in het ruim, dan deel ik die wel met alle andere exoten. Wellicht kunt u Madagascar of Zootropolis voor ons afspelen?''Bockweg begrijpt dat er weinig mensen met knaagdieren op vakantie gaan. ,,Maar KLM maken de emigratie van een klein gezelschapsdier wel een beetje absurd, toch?''Daar is KLM het wel een beetje mee eens. ,,We begrijpen dat het heel vervelend is dat het konijn niet aan boord mag. Dit is inderdaad alleen mogelijk voor honden en katten. Alle andere huisdieren moeten als vracht worden vervoerd.''De webcaremedewerker van KLM stelt Stampertje gerust: ,,Geen zorgen, dit betekent niet dat we minder om je geven. We zullen natuurlijk goed voor je zorgen aan boord! Al kunnen we ongezouten nootjes niet garanderen... We hopen dat je desondanks een hele fijne vlucht zult hebben.''Bockwegs ervaring verandert niets aan het huisdierenbeleid van de luchtvaartmaatschappij. ,,Regels zijn regels, dat begrijp ik'', zegt Menno Bockweg daarop. ,,Maar af en toe is het goed deze eens onder een vergrootglas te leggen en wellicht een en ander te heroverwegen of te herzien.''Stampertje wordt later door opa en oma op het vliegtuig gezet. Bockweg: ,,Dat moet dan maar.''