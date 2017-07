Grootste vliegramp ooit nipt vermeden nadat piloot zich van landingsbaan vergist

Op de luchthaven van San Francisco is vorige week vrijdag op het nippertje mogelijk de grootste vliegramp aller tijden vermeden. Een piloot van Air Canada had de landing ingezet op de verkeerde baan waar vier afgeladen toestellen vol passagiers en volle tanks kerosine stonden te wachten voor vertrek. “Dit had de grootste vliegramp aller tijden kunnen zijn”, vertelt een luchtvaartexpert aan Mercury News.



De officiële raporten van de Federal Aviation Administration noemen het een ‘incident’, maar experts zijn het eens: dit had grootste vliegramp ooit kunnen zijn.



Hoe het zo ver is kunnen komen is de FAA nog aan het onderzoeken. Een woordvoerder van Air Canada bleef op de vlakte na het incident, stellende dat het vliegtuig “normaal geland was zonder incidenten na een go-around”.



“Waar gaat die gast naartoe?”



In de bloedstollende opnames van de radiocommunicatie die vrijdagavond is een verwarde piloot te horen. “Kan ik gaan?”, vraagt hij aan de controletoren terwijl hij de landing handmatig inzet. Hij herhaalt zijn vraag omdat hij de lichten van andere vliegtuigen ziet. “Er zit niemand op de 28R buiten jij”, antwoordt de toren. “Waar gaat die gast naartoe?”, antwoordt een onbekende stem. Vermoedelijk is het één van de toestellen, wachtende om op te stijgen op de taxibaan. “Hij zit op de taxibaan!”, klinkt het nog.



De luchtverkeersleider beseft wat er aan de hand is en beveelt de Air Canada-piloot meteen weer op te stijgen om de landing opnieuw in te zetten. “Je zat op baan Charlie (de taxibaan)”, zegt hij. Een United Airlines-piloot antwoordt op de radio,”United One hier, Air Canada is net over ons heen gevlogen”.



“Ik heb het gezien jongens”, antwoordt de toren. Incidenten van dit kaliber zijn volgens experts gelukkig uiterst zeldzaam.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: