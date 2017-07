Lange vakantie maakt niet gelukkig

Deze zomer trekken Nederlanders er weer massaal op uit. Het liefst een paar weken achter elkaar. Een klassieke fout, stellen diverse onderzoekers. Van vakanties langer dan een week worden we namelijk niet gelukkiger.



Of we gelukkig worden van een vakantie heeft te maken met hoe we ons die herinneren. En daarvoor is de lengte van de reis niet belangrijk, stelt Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman. We onthouden namelijk unieke momenten. Een week langer niksen is dus verspilde tijd, aldus de onderzoeker. Daarbij is het belangrijk om ervoor te zorgen dat vooral het einde van je vakantie leuk is. Die herinner je je later beter dan het begin.



Patrick van Hees is een Nederlandse expert op het gebied van geluk. Ook hij benadrukt het belang van herinneringen. "Het gelukseffect van een vakantie duurt vaak maar kort. Door bewuster te genieten kun je het gelukseffect rekken.” Zo raadt hij mensen aan om 'geestelijke foto’s' te maken op vakantie, waarbij ze elk detail in zich opnemen. Ook helpt het om ervaringen te bespreken met anderen.



Naast herinneringen is ook de voorpret volgens Van Hees een belangrijk onderdeel van het geluksgevoel van mensen. ,,Voorpret is enorm positief. Het geeft je een doel, iets om naar uit te kijken. Dat hangt, net zoals herinneringen, weinig af van de lengte van de vakantie.”



Van Hees is het ermee eens dat het slimmer is om regelmatig kort op vakantie te gaan dan één lange reis te plannen. Zo krijg je veel verschillende herinneringen en kun je vaker genieten van de voorpret. Daarbij maakt hij wel de kanttekening dat voor sommige mensen een lange vakantie nodig is, omdat zij meerdere dagen nodig hebben om tot rust te komen.



"Maar dat betekent meestal dat je erg gestrest en vermoeid was. Dan is het sowieso goed om te kijken hoe je nu al op dagelijkse basis kan ontstressen en opladen, zodat je niet alles uitstelt tot de vakantie.”



Wie veel stress heeft in het dagelijks leven, moet vaak langer op vakantie zijn om tot rust te komen.

