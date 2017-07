Nepalese overlijdt na verbanning naar menstruatiehut

Tulashi Shahi, een 18-jarig meisje uit Nepal, werd deze maand zoals altijd tijdens haar menstruatie naar een hutje verbannen, waar ze op houten planken sliep en vergezeld werd door de koeien van haar oom. Deze keer werd dit Hindoe´stische gebruik haar echter fataal, toen een slang haar beet. Zeven uur later overleed ze.Volgens lokale bronnen werd ze twee keer gebeten door de slang en overleed ze vrijdagmorgen in haar dorp in het westen van Nepal. ,,Ze is dood omdat medische hulp te laat kwam", zei de burgemeester van het plattelandsdorpje.In delen van Nepal, voornamelijk in het westen, heerst er nog altijd een taboe rondom de menstruatie. Het Hindoe´stisch gebruik 'chhaupadi' sluit vrouwen die menstrueren buiten van familie-activiteiten en verbiedt contact met mannen in het huishouden. Ook mogen ze geen melk drinken en krijgen ze minder te eten. Menstruerende meisjes en vrouwen worden gezien als 'onrein' en ze zouden ongeluk over de familie afroepen.Naar de sjamaanHoewel dit gebruik sinds 2005 verboden is in heel Nepal, wordt het nog altijd nageleefd in afgelegen plattelandsgebieden.Na de beet werd Shahi door haar moeder naar een sjamaan gebracht, een heler die gebruik maakt van bovennatuurlijke krachten. Hij kon haar niet redden. ,,Als ze de juiste behandeling had gekregen, had ze nu nog geleefd", zei een nichtje van het slachtoffer. ,,Ze is overleden door bijgeloof."Er zijn eerdere sterfgevallen bekend als gevolg van de verbanning. Twee vrouwen overleden in 2016 door onbekende oorzaken tijdens hun verblijf in een afgelegen hutje toen ze menstrueerden. Een 15-jarig meisje overleed door het inhaleren van rook, toen ze een vuurtje had gemaakt om zichzelf warm te houden. De hutjes zijn vaak krakkemikkig en beschermen niet goed tegen hitte, kou en indringers, menselijk of dierlijk. Lokale organisaties zeggen dat veel aan chhaupadi gerelateerde sterfgevallen waarschijnlijk niet gerapporteerd worden.