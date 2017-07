Spaanse hondeneigenaren kunnen bekeuring krijgen als hond op straat plast

Mocht de politie van Mataró zien dat de hond plast op straat en de eigenaar dat niet schoonmaakt dan kan deze een bekeuring krijgen tot wel 750 euro. Het is de meest normale zaak ter wereld en bijna overal verplicht om de hondendrollen op te ruimen maar het is voor het eerst dat een gemeente in Spanje een verbod heeft ingelast voor honden om op straat te plassen.



De eigenaren van de honden in de Catalaanse stad Mataró, niet ver van Barcelona, dienen vanaf nu niet alleen poepzakjes mee te nemen om de drollen van hun trouwe viervoeter op te ruimen maar ook een flesje water om de plas van hun hond op straat te verwijderen. In een nieuwe gemeenteverordening staat dat honden niet meer op straat mogen plassen op straffe van maximaal 750 euro boete.



Het is voor het eerst in Spanje dat een gemeente het verplicht stelt dat de hondeneigenaren de plas van hun huisdier opruimen of in ieder geval nat en schoon maken. De reden daarvoor is dat door het warme weer deze plasplekken behoorlijk kunnen gaan stinken in de zomer.



Dit probleem van stinkende straten is niet iets nieuws en ook in grotere steden zoals Barcelona en Madrid wordt er steen en been over geklaagd. Normaal gesproken maakt de gemeente met water de straten schoon maar de gemeente Mataró wil dat de hondeneigenaren meehelpen met het schoonhouden van de straten.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: