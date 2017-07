Reddingsbrigade rukt uit voor zwemmende olifant in zee

In Sri Lanka moest de reddingsbrigade uitrukken voor een ongewone redding: een olifant zwom zo'n vijftien kilometer voor de kust.Het dier was door de stroming meegesleurd naar open zee en kon niet op eigen kracht terugkomen. Het dier is aan touwen terug gesleept naar de kust en daar hebben dierenartsen hem opgevangen.