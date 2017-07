Kaartje ballonwedstrijd maakt reis van elf jaar

Bij opleidingscentrum Auris De Kring in Goes keken ze raar op toen ze vorige week een kaartje van hun ballonwedstrijd toegestuurd kregen. Die wedstrijd had de school elf jaar geleden georganiseerd.



Een Urker visser vond het geplastificeerde kaartje in zijn netten, zo'n 160 kilometer ten noordwesten van Den Helder. Dat betekent dat het kaartje vanuit Goes zo'n 280 kilometer aflegde.



,,Een leuke, onverwachte vondst", zegt teamleider van De Kring Mattanja Hiensch. ,,Bijzonder dat dit nog mogelijk is."



De Kring hield in 2006 de ballonwedstrijd ten bate van een scholenproject in Oeganda. Bij welke ballon het kaartje hoort, is overigens niet duidelijk, omdat er geen naam meer op staat.



Reacties

14-07-2017 18:51:16 HHWB

T S Waarschijnlijk bedoelen ze meer dat de ballon een paar weken zelfs eerder een paar dagen heeft rond gezworven en toen 10 jaar en zoveel maanden in het water heeft gelegen.....

